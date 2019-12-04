"Северный поток-2" сделает украинскую ГТС убыточной

Михаил Гончар: если россияне сведут транзит до 10 млрд кубометров, ГТС будет убыточная компания. Фото: Тарас Подолян

К концу декабря должны завершить анбандлинг Нафтогаза - из него выделят оператора газотранспортной системы в отдельное юридическое лицо. Должны это сделать, потому что присоединились к европейскому законодательству.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар.

"Но нельзя рассматривать вопрос анбандлинга отдельно от "Северного потока-2". Нужно было сказать Европе: выделим ГТС, если газопровода в обход не будет. Теперь же, если россияне сведут транзит в 10 миллиардам кубометров, это будет убыточная компания", - считает эксперт.

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Но, по его словам, мы не сможем от нее избавиться.

"В трубах не только газ для транзита. Но и внутренней добычи и импортированный. Кто будет покрывать убытки? Придется закрыть большинство мощностей. Когда трубы были в Нафтогазе, понимали: доходами от продажи топлива он сможет покрыть убытки ГТС. После анбандлинга это невозможно. Поэтому надо отстаивать, что российские обходные газопроводы должны работать на половину мощности. Это могло бы удовлетворить Газпром, если бы он был коммерческой компанией, а не политическим оружием Кремля", - добавляет Михаил Гончар.

Полное интервью с Михаилом Гончаром читайте в журнале "Країна" от 5 декабря 2019 года.