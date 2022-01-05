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среда, 05 января 2022 10:56

Северная Корея запустила неизвестный снаряд в сторону моря

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Северная Корея запустила неизвестный снаряд в сторону моря
Снаряд запустили сегодня утром/ Фото:Reuters

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Северная Корея выпустила в море неизвестный снаряд.

Об этом сообщило BBC.

Первой сообщила о запуске японская береговая охрана. Она заявила, что это может быть баллистическая ракета.

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Министр обороны Японии Нобуо Киши заявил, что вероятная баллистическая ракета пролетела около 500 км.

Запуск состоялся через несколько дней после того, как глава КНДР Ким Чен Ын на встрече правящей партии Северной Кореи заявил, что Пхеньян будет продолжать укреплять свой оборонный потенциал.

"Разведки Южной Кореи и США тщательно анализируют ситуацию для дальнейших подробностей", – говорится в заявлении JCS.

Армия Ирана в декабре совершила несколько запусков баллистических ракет. Запуск прошел в рамках военных учений "Великий пророк" и стал предупреждением Израилю.

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Дата
05
января

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