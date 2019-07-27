Сеть разозлил чиновник, который оскорбил женщин в коротких юбках

Заместитель председателя Запорожского облсовета и уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин Владислав Марченко написал женщинам как они должны выглядеть.

В своем посте он применил слатшейминг относительно летних фотографий большинства женщин и опубликовал его на Facebook.

"Многие в интернете, даже среди моих знакомых, девушек, которые публикуют свои собственные фото в купальниках, мини-платьях и нижнем белье. Самое интересное, что при этом каждая продолжает думать, что имеет высокую стоимость, и к ней должны относиться как к Королеве. Но как выглядит настоящая королева? Королева всегда закрыта одеждой от посторонних глаз ", - написал в своем посте Владислав Марченко.

Автор: Скріншот Флешмоб начался из-за сексистского сообщения заместителя председателя Запорожского облсовета и уполномоченного по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин Владислава Марченко

Надпись вызвала волну возмущения.

Женщины и мужчины начали публиковать свои летние фотографии в купальниках под хэштегом # забулазапитатьумарченка.

Главная режиссер hormadske.ua Анна Цигима выложила свое фото в купальнике. Написала о том, что публикуя фото на пляже просто делится своей радостью с окружающими.

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Журналистка проекта "Схемы" Валерия Егошина обратилась к жене чиновника. "Если он считает женщин, которые носят мини-юбки и выкладывают фото в купальнике проститутками, то как он относится к своей жене, которая носит мини-юбки и публикует фото в купальнике? Подайте знак, если он вас обижает", - написала она.

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"Женщинам до сих пор приходится ограничивать себя во многом только ввиду своего пола (особенно актуально на работе). У мужчин тоже своих проблем хватает, но сейчас не об этом. А с такими уполномоченными как Владислав Марченко далеко точно не уедем", - написала Евгения Грейс.

"Сегодня вдруг оказалось, что я # ЗабулаЗапитатьУМарченка, как мне виглядеть, одеваться, краситься и вести себя, чтобы эта несчастный человек не подумал ничего такого аморального для него", - написала медиаекспертка Ирина Земляная

Мужчины тоже отреагировали на поучение Марченко, но в более шутливой форме.

"Я на фоне шведской проститутки. Она тоже #забулазапитатьумарченка", - написал Юрий Сидоров.

# Забулазапитатьумарченка также и Леди Годива и Статуя Свободы.

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