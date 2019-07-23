"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского

Президент Владимир Зеленский нахамил журналисту. Фото: УНІАН

Президент Владимир Зеленский хамить СМИ

Об инциденте в Facebook рассказал журналист Михаил Ткач.

"Только что в Офисе президента:

Зеленский: Где этот мальчик?

Я: Я журналист, а не мальчик.

Зеленский: А журналист что не может быть парнем?

Я: Парнем может. Мальчиком - нет.

Зеленский: Ну хорошо. Как к Вам обращаться?

Я: Михаил меня зовут, Владимир Александрович.

Кто-то наверное забыл как требовал у Порошенко уважения на стадионе", - рассказал журналист о разговоре с Зеленским.

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В феврале 2018-го на пресс-конференции президент Петр Порошенко назвал журналистку "дорогая моя".