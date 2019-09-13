Сестра Сенцова рассказала, как прошли для нее 5 лет заключения брата

Сестра Сенцова Наталья Каплан обратилась за медицинской помощью. Фото: espreso.tv

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, как встречала брата из русского плена.

"Сначала вообще ничего не почувствовала, стояла тупо рядом. А потом, уже дома, за бокалом вина все же дала ему в рожу. Так, немного, из любви и предупредив, что это произойдет. Потому что мне лично все это очень трудно далось" , - написала она на странице в Facebook.

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Сестра режиссера призналась, что сейчас лежит в больнице с депрессией.

"Эмоциональное выгорание полное. Все эти 5 лет даром не прошли. Я всегда думала, что эмоциональное выгорание, депрессии - это все о другом, а я сильная и смогу. В общем, я не смогла и была вынуждена обратиться за помощью. Сегодня он меня в больнице посетил, я рада, он заряжает ого-го как ", - говорит Наталья Каплан.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.