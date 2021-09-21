Сестра Сенцова "послала" Украину и своего брата

Двоюродная сестра режиссера и бывшего политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан нецензурно обругала Украину.

"Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжают сюда. 5 лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой", - написала она, начав пост с нецензурной лексики.

В комментариях Каплан написала, что ее не взламывали, а также "послала" своего брата.

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Гражданкой Украины Каплан стала в мае 2019 после соответствующего указа тогдашнего президента Петра Порошенко. "Свершилось! Я гражданка Украины!" - написала она в Facebook. Каплан добивалась освобождения своего двоюродного брата Олега Сенцова из тюремного заключения в России.





