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среда, 30 июня 2021 18:05

Середина лета не за горами: что предсказывают нам звезды

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Середина лета не за горами: что предсказывают нам звезды
Вернитесь к рассмотрению давних имущественных проблем. На этот раз выход будет найден. Фото: pixabay.com

В июле люди будут меньше доверять обещанным радужным перспективам. Начнут отдавать предпочтение синицы в руках, а не журавлю в небе. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хорошо пойдут дела у продавцов, аграриев, автомастеров и спортсменов, - говорит астролог. - Хотите больше зарабатывать? Сейчас следует повышать свою квалификацию, ходить на курсы, искать более высокооплачиваемую работу. Вернитесь к рассмотрению давних имущественных проблем. На этот раз выход будет найден. Вовремя гасите задолженность. Вы можете попасть в любовный треугольник. Держитесь достойно. Не боритесь с конкурентами. В конце победа будет на вашей стороне".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Любимые будут пытаться всячески угодить. Отблагодарите им: купите цветы, интересную книгу или десерт в любимой кондитерской. Утром ходите босиком.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Сумеете наладить интимные отношения. Это идеальное время для романтического вечера и страстной ночи. Восстановите зрение, если перестанете читать со смартфона.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Ходите на собеседование и просите высокую зарплату. Может прогрессировать воспаление суставов и связок. Без обезболивающего крема трудно будет заснуть.

Рак (22 июня - 22 июля)

Найдете хорошего компаньона для бизнеса. Материальные выгоды ожидают фермеров и аграриев. Ваша продукция дорожает и заработки повысятся.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гениальное для вас, будет неинтересно для других. О своих лидерские способности пока стоит забыть. Придется играть под чужую дудку. Накапливайте опыт. За несколько недель с новой силой заявите о себе.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Поезжайте в лес, парк или на озеро. Почувствуете прилив сил. Вы близки к карьерному росту. Демонстрируйте начальству свои лучшие способности.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

События не оправдают ожиданий. Реальных достижений будет мало. Прикусите язык, когда захочется похвастаться. Хорошо заработать удастся на продаже овощей и молочных продуктов.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Любимые и дети будут приглашать в дом друзей. Шум и суета начнет раздражать. Договоритесь об уменьшении количества гостей. Новый курс массажа может навредить позвоночнику.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Новая волна чувств охватит пары, которые много лет живут под одной крышей. Удачное время заводить пчел, кроликов и индюков. Налегайте на персики и абрикосы. Они помогут похудеть.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Скучать не придется. Вокруг будет много людей, у которых есть планы на вас. Знакомьтесь и ходите на свидания. Поезжайте на рыбалку. Даже небольшой улов поднимет настроение.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Мало что будет получиться, и это разозлит. Летите на море, езжайте в горы. Восстанавливайте силы, потраченные зимой и весной. Не покупайте бытовую технику. Поддержите любимых. Слабые места - нос и уши. Вовремя лечите гайморит и отит.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Если что-то надоело, не держите это в себе. Выйдите в поле и кричит изо всех сил. Так сумеете снять стресс. Побалуйте себя деликатесами.

Первая неделя июля потребует неторопливости и сосредоточенности. Уверенно двигайтесь к цели. Хотите знать, каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание?

Автор: Gazeta.ua
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