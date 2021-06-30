Середина лета не за горами: что предсказывают нам звезды

В июле люди будут меньше доверять обещанным радужным перспективам. Начнут отдавать предпочтение синицы в руках, а не журавлю в небе. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Хорошо пойдут дела у продавцов, аграриев, автомастеров и спортсменов, - говорит астролог. - Хотите больше зарабатывать? Сейчас следует повышать свою квалификацию, ходить на курсы, искать более высокооплачиваемую работу. Вернитесь к рассмотрению давних имущественных проблем. На этот раз выход будет найден. Вовремя гасите задолженность. Вы можете попасть в любовный треугольник. Держитесь достойно. Не боритесь с конкурентами. В конце победа будет на вашей стороне".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Любимые будут пытаться всячески угодить. Отблагодарите им: купите цветы, интересную книгу или десерт в любимой кондитерской. Утром ходите босиком.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Сумеете наладить интимные отношения. Это идеальное время для романтического вечера и страстной ночи. Восстановите зрение, если перестанете читать со смартфона.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Ходите на собеседование и просите высокую зарплату. Может прогрессировать воспаление суставов и связок. Без обезболивающего крема трудно будет заснуть.
Рак (22 июня - 22 июля)
Найдете хорошего компаньона для бизнеса. Материальные выгоды ожидают фермеров и аграриев. Ваша продукция дорожает и заработки повысятся.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гениальное для вас, будет неинтересно для других. О своих лидерские способности пока стоит забыть. Придется играть под чужую дудку. Накапливайте опыт. За несколько недель с новой силой заявите о себе.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Поезжайте в лес, парк или на озеро. Почувствуете прилив сил. Вы близки к карьерному росту. Демонстрируйте начальству свои лучшие способности.
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Весы (24 сентября - 23 октября)
События не оправдают ожиданий. Реальных достижений будет мало. Прикусите язык, когда захочется похвастаться. Хорошо заработать удастся на продаже овощей и молочных продуктов.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Любимые и дети будут приглашать в дом друзей. Шум и суета начнет раздражать. Договоритесь об уменьшении количества гостей. Новый курс массажа может навредить позвоночнику.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Новая волна чувств охватит пары, которые много лет живут под одной крышей. Удачное время заводить пчел, кроликов и индюков. Налегайте на персики и абрикосы. Они помогут похудеть.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Скучать не придется. Вокруг будет много людей, у которых есть планы на вас. Знакомьтесь и ходите на свидания. Поезжайте на рыбалку. Даже небольшой улов поднимет настроение.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Мало что будет получиться, и это разозлит. Летите на море, езжайте в горы. Восстанавливайте силы, потраченные зимой и весной. Не покупайте бытовую технику. Поддержите любимых. Слабые места - нос и уши. Вовремя лечите гайморит и отит.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Если что-то надоело, не держите это в себе. Выйдите в поле и кричит изо всех сил. Так сумеете снять стресс. Побалуйте себя деликатесами.
Первая неделя июля потребует неторопливости и сосредоточенности. Уверенно двигайтесь к цели. Хотите знать, каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание?
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