Семейный врач заразил 32 коллег

В Подольску зафиксировали резкий всплеск коронавируса. Фото: Депо

В Одесской области по состоянию на вечер 25 апреля лабораторно подтверждены 219 случаев COVID-19.

Также установлено, что один из семейных врачей Подольской больницы заразил по меньшей мере 32 медработников, сообщает председатель Одесской облгосадминистрации на своей странице в Facebook.

"Только пришли результаты ПЦР-тестов медработников с Подольска, в котором из-за эпидемической ситуации было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительны. 32 положительных анализа - медработники Подольской больнице", - отметил Куцый.

По данным эпидемиологов, они были в контакте с больным коронавирусом врачом семейной медицины.

Председатель ОГА уточнил, что "по состоянию на 19 час. 30 мин. Только в городе Подольск зафиксировано 88 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Сейчас ожидаем окончательных результатов ПЦР-тестирования медработников городской больницы".

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В райцентре Подольск из-за вспышки CОVID-19 22 апреля введен комплекс дополнительных противоэпидемических мероприятий. В частности, запрещен проезд транзитного транспорта, работу всех субъектов хозяйствования, кроме торговли продуктами питания, топливом, лекарствами, а также приостановлено амбулаторный прием больных. Людям рекомендовано минимизировать пребывание в общественных местах. Подольскую городскую больницу закрыли на двухнедельный карантин, охрану ее по периметру осуществляют нацгвардейци и полицейские.