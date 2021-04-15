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четверг, 15 апреля 2021 20:23

Сейчас очень хорошая возможность для вступления в НАТО. Но ее можно легко потерять - эксперт

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Сейчас очень хорошая возможность для вступления в НАТО. Но ее можно легко потерять - эксперт
Сергей Таран: "Вопрос получения ядерного статуса лежит не в экономической, а в политической плоскости". Фото: Facebook

Чтобы содержать ядерное вооружение, Украине нужно иметь мощную самостоятельную экономику. Об этом рассказал Gazeta.ua директор Международного института демократии Сергей Таран, комментируя то, что посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Запад принять Украину в НАТО, иначе она поднимет вопрос ядерного статуса.

"Заявление посла относительно ядерного статуса, наверное, вызвано тем, что в Офисе президента наконец поняли – в глазах Путина нет мира, – утверждает он. – Поэтому остается только двигаться в направлении Евроатлантического альянса. При предыдущей власти также мало кто верил, что Украина получит безвиз. Но она его все же получила – ценой огромных усилий и кропотливого труда. Так же и с Альянсом. Для получения членства в НАТО наша власть должна тяжело работать – ездить в европейские столицы и убеждать западных лидеров, что только статус члена НАТО защитит Украину от военной угрозы. Именно сейчас очень хорошая возможность для вступления в НАТО. Но ее можно легко потерять из-за бездействия".

О том, может ли Украина реально претендовать на членство в НАТО, эксперт отмечает:

"НАТО уже рассматривает вопрос включения Украины в свой состав. Российская агрессия юридически не может стать препятствием для членства нашей страны в Альянсе. Перспектива получения членства зависит исключительно от политической воли. Поэтому для того, чтобы мы вступили в НАТО, с одной стороны нужна решимость нашего руководства, а с другой – упорный труд. К сожалению, ни того, ни другого сейчас нет".

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В наши дни ядерный статус приобретается не через объявления и декларации, подчеркивает эксперт. Для этого нужна почва. Индия и Пакистан перед получением ядерного статуса тщательно к нему подготовились, задействовав все экономические резервы. Для того, чтобы удерживать ядерное вооружение, нужно иметь мощную самостоятельную экономику. Отказ от ядерного статуса в 1994 году была большой ошибкой тогдашнего руководства Украины. Наличие ядерного оружия не только защитила бы нас от агрессивных посягательств, но и упростила бы вступление в НАТО. Вопрос получения ядерного статуса лежит не в экономической, а в политической плоскости.

Разрешение ситуации со стягиванием российских войск к границам Украины опять-таки в значительной мере зависит от нас, утверждает Сергей Таран.

"От наших западных союзников нам нужны такие вещи: во-первых летальное оружие, во-вторых ужесточение санкций против России и в-третьих – перекрытие силами НАТО воздушного пространства над Украиной, чтобы предупредить бомбардировки нашей территории. Остальное – в компетенции военного командования и государственного руководства", – заключает он.

Украина имеет дело с крупнейшим перемещением войск в России со времен Второй мировой войны. Посол Украины в Германии Андрей Мельник настаивает, что Украина должна немедленно стать членом НАТО, чтобы защититься от российской агрессии. Иначе придется вернуть на повестку дня вопрос ядерного статуса.

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