Если не НАТО, то ядерное оружие - Украина ищет способ обороны

Украина может рассмотреть вопрос о возвращении ядерного статуса. Фото: pixabay.com

Украина имеет дело с крупнейшим перемещением войск в России со времен Второй мировой войны. Стране нужна помощь.

Без поддержки и санкций, которые были введены после аннексии Крыма и во время войны на Донбассе, Украина, пожалуй, не выжила бы за последние 7 лет. Но этого все еще недостаточно, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

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Он настаивает, что Украина должна немедленно стать членом НАТО, чтобы защититься от российской агрессии. Иначе Киеву придется вернуть на повестку дня вопрос ядерного статуса.

"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы завтра или послезавтра Путин нас не захватил. У Украины нет другого выбора: либо мы являемся частью союза, такого как НАТО, и вносим свой вклад, чтобы Европа стала сильнее, или тогда у нас остается единственная опция - вооружаться самим, и, возможно, снова задуматься о ядерном статусе. Как иначе мы можем гарантировать нашу оборону?", - заявил дипломат.

Меркель и Байден во время телефонного разговора осудили действия России и призвали отвести войска от украинской границы.