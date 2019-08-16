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пятница, 16 августа 2019 06:31

Сегодня в Украине сильно похолодает

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Сегодня в Украине сильно похолодает
Синоптики предупреждают о резком похолодании. Фото: РБК

В Украине 16 августа будет сухо, только местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

Погода испортится на востоке страны. Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура в восточных, Херсонской, Запорожской областях ночью 15-20°, днем 25-30°; на остальной территории ночью 11-16°, в западной части местами 8-10°, днем 20-25°.

В Киеве 16 августа будет также без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

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Напомним, июль этого года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

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