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пятница, 16 августа 2019 04:15

Июль стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений

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Июль стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений
Июль стал самым жарким месяцем. Фото: Корреспондент

В июле 2019 года температура воздуха была самой высокой за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений.

Средняя температура в июле была на 0,95 градуса Цельсия выше среднего показателя, зафиксированного в XX веке, заявили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Июль 2019 года побил предыдущий температурный рекорд, установленный в 2016 году, став самым жарким месяцем за 1880−2019 гг.

Рекордно высокие температурные показатели были зарегистрированы в разных частях Северной Америки, южной Азии, южной части Африки, северной части Индийского океана и Атлантического океана, а также в западной и северной частях Тихого океана.

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Темпы потепления на Земле самые высокие за 2000 лет. На планете происходят климатические изменения, принципиально отличающиеся от изменений на протяжении последних 2 тысяч лет.

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