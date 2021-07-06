Сегодня Рождество Иоанна Крестителя. Как он жил и погиб

7 июля православная церковь отмечает Рождество святого мученика и пророка Иоанна Крестителя. Он был самым большим святым после Девы Марии.

Иоанн Предтеча, так его еще называют, был сыном священника Захарии из рода Аарона. Его мать Елизавета была родственницей Пресвятой Богородицы и происходила из рода царя Давида. Супруги не могло иметь детей, но каждый день просили потомков в молитве.

Иоанн был родственником Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Господа. По рассказам Евангелиста Луки, архангел Гавриил возвестил Захарии о появлении сына в храме.

Бог послал святого подготовить избранный народ к признанию Иисуса Христа Мессией. Вырос в большой пустыне, был благочестивым и всю жизнь придерживался поста. Носил грубую одежду, подпоясанную кожаным поясом, и питался диким медом и акридами (род саранчи).

Автор: pinterest.com Иоанн Креститель был предшественником Иисуса Христа.

В 30-летнем возрасте, в октябре 27 г. н. э., Иоанн Креститель впервые прочитал проповедь еврейскому народу. Иисус впервые прочитал проповедь в 28 г. н. э. Ради выполнения праведной миссии святой отправился к берегам Иордана, куда перед праздником очищения сходился народ для религиозных омовений.

Иоанн обратился к ним с проповедью и призвал перед омовением очиститься духовно, чтобы приготовить себя к принятию Евангелия.

Впоследствии к Иоанну Крестителю в Иордан пришел Мужчина из Назарета - Господь Иисус Христос. Святой рассказал народу о нем. Так мученик крестил Спасителя и завершил пророческое служение.

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За это Иоанн Креститель пострадал. Ирод Антипа, сын царя Ирода Великого, приказал посадить пророка в тюрьму. В день своего рождения правитель устроил пир. Там для него и гостей танцевала Саломея, дочь нечестивой Иродиады.

Девушка так очаровала Ирода, то тот пообещал ей и присутствующим, что выполнит любое ее желание. Мать посоветовала Соломии просить голову Иоанна на блюде. Ирод опечалился, но должен был выполнить просьбу и приказал отрубить голову пророку.

Иродиада проколола язык Иоанна иглой и похоронила в нечестивом месте. Ученики святого захоронили тело в Севастии, где его убили.

7 июля празднуют Рождество Иоанна, который был выдающимся лицом, последним из ветхозаветных пророков и первым из Апостолов Христовых.

Иоанна Крестителя вспоминают в течение церковного года шесть раз. Праздник зачатия, рождества, усекновение главы, первое и второе обретение главы, третье нахождения головы и собор после праздника Богоявления.