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пятница, 17 декабря 2021 05:00

Сегодня День великомученицы Варвары. Ее убил отец

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Сегодня День великомученицы Варвары. Ее убил отец
Великомученица Варвара пострадала за веру в IV в. ФОТО: inlviv.in.ua

17 декабря православные отмечают День святой великомученицы Варвары. Она погибла за христианскую веру в IV в.

Варвара родилась в семье язычников в тогдашнем городе Римской империи Илиополь – теперь Баальбек, Ливан. Ее мать умерла рано и девочка воспитывалась служанками среди которых были исповедовавшие христианство – запретную в то время религию. Когда стала взрослой, ее отец Диоксор захотел выдать дочь замуж. Однако Варвара отказывалась от всех предложений и впоследствии тайно приняла христианство. Это разозлило Диоксора и он донес на Варвару римскому префекту Мартиану. Он приговорил девушку к пыткам и смертной казни. Обезглавил дочь собственный отец, по преданию. После этого его и префекта убило ударом молнии.

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Тело Варвары похоронил христианин Валентин, а над ее могилой – построил храм. Впоследствии мощи великомученицы были перевезены в Константинополь. Оттуда еще в XII в. часть мощей попала в Киев. Их привезла из Византии родственница императора Варвара, вышедшая замуж за князя Святополка Изяславича.

В настоящее время эта часть мощей Варвары хранится во Владимирском соборе.

17 декабря день ангела отмечают владельцы популярнейших в Украине женских и мужских имен – Варвара, Анастасия, Екатерина, Ульяна, Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр и Алексей. Мы подготовили материал, где рассказываем, что означают эти имена и какие черты характера присущи их владельцам.

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