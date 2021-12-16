Приметы 17 декабря: сегодня узнаем погоду на Рождество

Если сегодня выпадет снег, то зима будет холодной. ФОТО: pixabay.com

17 декабря христиане вспоминают великомученицу Варвару. С этим днем у наших предков также связано множество примет и традиций.

В День Варвары к великомученице должны молиться прежде всего бездетные женщины, согласно верованиям. Считается, что святая поможет забеременеть и родить младенца. Также у Варвары женщины издавна просили хорошей судьбы. Чтобы ее не испортить – в День великомученицы нельзя работать по дому.

Считается, что на Варвару днем нельзя спать. Иначе сонливость будете чувствовать круглый год.

Какая погода будет в День Варвары, то такой следует ожидать и на Рождество, верили наши предки. Среди примет больше всего доверяли следующим:

– Если в ночь на 17 декабря будет звездное небо, то скоро придут холода. Если будет туманным и облачным, то ожидается потепление;

– Будет теплая зима, если до 17 декабря еще не выпадал снег. Если в этот день ожидается дождь, то осень будет холодной;

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- Если на деревьях увидите иней, то значит в следующем году будет хороший урожай фруктов;

- Если увидеть на деревьях воробьев, которые чирикают - будет теплая зима

- Теплая погода на Варвару – к хорошему урожаю льна.

17 декабря православные отмечают День святой великомученицы Варвары, погибшей за веру в IV в. Она жила в Римской империи, где было запрещено христианство. Несмотря на это, тайно приняла веру. Когда об этом узнал отец – донес на дочь и сам согласился ее казнить. После этого был убит ударом молнии.