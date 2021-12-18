Сегодня День Николая Чудотворца. Это один из величайших святых в мире

Сегодня христиане вспоминают Николая Чудотворца. Это один из самых известных святых в мире. Его чествуют православные, римо-католики и греко-католики.

По преданию, святой Николай родился между 270 и 286 годами в греческом городе-колонии Патара в провинции Ликия – ныне этот исторический регион находится на территории Турции. Его родители были богатыми и верующими христианами. Николай еще с детства познакомился с религией, а когда повзрослел – решил посвятить жизнь Богу.

Фото: suspilne.media

Юношей Николай переехал в город Мира и был рукоположен в священники дядей-епископом. Он был примером христианской жизни и никогда не отказывал людям в помощи. Об этом свидетельствует его поступок около 300 года. Тогда в Мире вспыхнула эпидемия, от которой умерли родители Николая. Он стал наследником большого богатства, но добровольно раздал его бедным и нуждающимся, по христианским преданиям. Также молодой священник помогал больным вылечиться от болезни.

После смерти епископа Миры – другие архиереи начали советоваться, кого из священников назначить на его место. Архиепископ тогда имел видение, в котором ему приказали назначить епископом мужчину, который на следующее утро первым придет в церковь на молитву. Этим человеком стал Николай, который и был поставлен епископом.

В этом сане Николай стал еще больше помогать бедным людям. Каждый год собирал духовенство на Собор и приказывал заботиться о нуждающихся. Сам епископ жил скромно.

В христианских преданиях встречается много историй, как святой Николай спасал людей. В одной из самых известных рассказывается, как епископ трижды подбрасывал мешочки с золотом в дом мужчины, который потерял все деньги и чтобы их снова заработать - планировал торговать своими дочерями. Обнаружив средства, он изменил свои планы и помог дочерям честно выйти замуж.

Другая история рассказывает, как Николай спас голодающих в родном Мире. Он приснился купцу и во сне заказал корабль с хлебом в свой город. Внес задаток за доставку еды. Проснувшись, торговец нашел в руках средства и отправил судно в Миру.

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Епископ Николай не отступил от веры и когда в Римской империи начались гонения на христиан. Он был заключен под стражу и только в 313 году был освобожден императором Константином.

Святой Николай умер между 342-352 годами в Мире. Сначала был там и похоронен, но позже его мощи перенесли в итальянский город Бари. Там хранятся и по сей день.

В Украине день святого Николая особенно ожидают дети. По традиции в ночь на 19 декабря родители кладут дочерям и сыновьям под подушки разные подарки. Утром рассказывают, что сладости и игрушки принес святой Николай за послушное поведение.

Во многих украинских городах накануне 19 декабря открывают резиденции святого Николая. Там переодетые у него мужчины, встречаются с детьми, расспрашивают об их мечтах и дарят сладости.

18 декабря православные почитали преподобного Савву Освященного, родившегося в V в. в турецком регионе Каппадокия. Его родители, военачальник Иоанн и Софья – были благочестивыми христианами. Однажды папа Саввы взял жену и выехал на службу в Египет. 5-летнего сына оставил на дядю. Когда Саве исполнилось 8 лет, он поступил на учебу в монастырь святого Флавиана. Ему так понравилось монашество, что он отказался возвращаться в светскую жизнь, несмотря на увещевания родителей жениться.