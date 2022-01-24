Сегодня день ангела у владелиц чрезвычайно популярного имени в Украине

Сегодня день ангела празднуют владельцы имен, которые довольно распространенны в Украине. Не забудьте поздравить друзей, родственников и знакомых, которые их носят. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Татьяна, Илья, Макарий, Пётр.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этих имен и характерах людей, которые их носят.

Макар - в переводе с древнегреческого имени означает "блаженный", "счастливый". Эти мужчины упрямы и обладают изменчивым настроением. Они добрые и общительные. Имеют много друзей, однако из-за них часто попадают в неприятные ситуации. Любят, чтобы в семье было много детей. Первый брак может для Макара быть неудачным;

Илья – это обычно смелые, волевые и целеустремленные мужчины. Не боятся затруднений в жизни и работе. Для достижения цели готовы работать круглосуточно. Без проблем могут совмещать несколько работ с учебой. Это мужчины с хорошо развитой интуицией. В компаниях их очень любят из-за веселья и готовности общаться со всеми;

Петр - с древнегреческого переводится как "скала", "каменная глыба". Он одарен и имеет талант к музыке и другим творческим занятиям. В профессии всегда стремится к совершенству. Обладает хорошими аналитическими способностями, поэтому может стать следователем, математиком, инженером. Мужчины с этим именем долго не могут выбрать жену, ведь у них много требований. Больше всего ценят верность и преданность;

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Татьяна – одно из самых распространенных женских имен в Украине. У его владелиц непростые характеры. Эти женщины склонны к частым изменениям настроения. В то же время Татьяны очень любят своих родителей и становятся чудесными матерями. Способны выстраивать блестящие карьеры благодаря своему трудолюбию. Вспыльчивые характеры этих женщин часто отпугивают от них мужчин. Однако если последние будут проявлять настойчивость и заботу, то Татьяны "растают" и будут преданы избраннику.

Вчера день ангела отмечали люди с именами Феодосий, Михаил, Степан, Федор. Мы готовили материал, в котором рассказывали о характерах этих именинников.