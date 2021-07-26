Сегодня чтят святого, который после смерти заставил преступников сдаться

Сегодня в церкви вспоминают 2 святых. Фото: pixabay.com

Сегодня, 27 июля, в церкви почитают память апостола от 70-ти Акила и святого Никодима Святогорца.

Gazeta.ua предлагает больше узнать о жизни этих святых.

Акила был учеником апостола Павла и поставленный им епископом в Гераклее. К обращению в христианство жил вместе с женой Прискилою в Италии, а затем переселился в Коринф.

Апостол проповедовал слово Божие в разных странах. Он привел к спасению множество человеческих душ, обратив язычников от идольского служения и окрестив их. Святая мученица Прискила помогала апостолу в его проповиднцькому служении.

Оба умерли в муках. Их убили язычники.

Никодим Святогорец - афонский монах, богослов. Родился 1749 в Османской Греции на острове Наксос. В 26 лет пришел на Афон, где в монастыре Дионисиат, принял постриг с именем Никодим.

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После двух лет пребывания в монастыре, Никодим начал подготовку издания рукописи "Добротолюбство". Это стало началом его литературно-богословской деятельности. В 1783 году принял схиму и удалился в затвор. За шесть лет вернулся и занялся литературно-богословской работой. Умер 1 июля 1809-го.

Мощи Никодима (честная глава) хранятся на Афоне в монастыре Святого Никодима. 15 апреля 2010 года двое злоумышленников похитили две из трех частиц честной главы святого. Однако через несколько дней вернули реликвию и сдались греческой полиции, поскольку четыре раза видели во сне святого.

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