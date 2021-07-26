Сегодня чтят святого, который после смерти заставил преступников сдаться

 
Ексклюзивы
1/5
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Просмотров: 288
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 810
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2520
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 297
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 549
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1251
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1557
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 4284
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 333
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 99
Фото
Все фото
6
10
31
4
17
27 июля День ангела отмечают только мужчины. Как поздравить
27 июля День ангела отмечают только мужчины. Как поздравить
Понедельник в фото: первый жилой дом распечатали на 3D принтере, вход в кафе только с паспортом вакцинации и тестирования экзоскелета
Понедельник в фото: первый жилой дом распечатали на 3D принтере, вход в кафе только с паспортом вакцинации и тестирования экзоскелета
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Завершились первые украинско-британские военные учения
Завершились первые украинско-британские военные учения
Чем живет олимпийская фан-зона во Львове
Чем живет олимпийская фан-зона во Львове
Видео
Все видео
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
Украинцы слушают не специалистов, а кума, брата, свата
Украинцы слушают не специалистов, а кума, брата, свата
Украинцы зациклены на прошлом
Украинцы зациклены на прошлом
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 819
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1314
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 603
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1224
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 666
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
26 июля 2021
Просмотров: 342
Погано тебе розумію
– Твоя страна – Украина. Но родной язык – русский. Никогда не бойся про это говорить, – каже чоловік 6-річному сину на ...
вторник, 27 июля 2021 05:00

Сегодня чтят святого, который после смерти заставил преступников сдаться

  Комментировать
Сегодня чтят святого, который после смерти заставил преступников сдаться
Сегодня в церкви вспоминают 2 святых. Фото: pixabay.com

Сегодня, 27 июля, в церкви почитают память апостола от 70-ти Акила и святого Никодима Святогорца.

Gazeta.ua предлагает больше узнать о жизни этих святых.

Акила был учеником апостола Павла и поставленный им епископом в Гераклее. К обращению в христианство жил вместе с женой Прискилою в Италии, а затем переселился в Коринф.

Апостол проповедовал слово Божие в разных странах. Он привел к спасению множество человеческих душ, обратив язычников от идольского служения и окрестив их. Святая мученица Прискила помогала апостолу в его проповиднцькому служении.

Оба умерли в муках. Их убили язычники.

Никодим Святогорец - афонский монах, богослов. Родился 1749 в Османской Греции на острове Наксос. В 26 лет пришел на Афон, где в монастыре Дионисиат, принял постриг с именем Никодим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Церковный праздник 26 июля: почитают "Левую руку Бога"

После двух лет пребывания в монастыре, Никодим начал подготовку издания рукописи "Добротолюбство". Это стало началом его литературно-богословской деятельности. В 1783 году принял схиму и удалился в затвор. За шесть лет вернулся и занялся литературно-богословской работой. Умер 1 июля 1809-го.

Мощи Никодима (честная глава) хранятся на Афоне в монастыре Святого Никодима. 15 апреля 2010 года двое злоумышленников похитили две из трех частиц честной главы святого. Однако через несколько дней вернули реликвию и сдались греческой полиции, поскольку четыре раза видели во сне святого.

27 июля особый день для Федора, Степана и Петра. Сегодня они отмечают День ангела.

Gazeta.ua предлагает узнать больше о происхождении этих имен, а также выбрать приветствие для причастных к празднику.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сегодня чтят святого, который после смерти заставил преступников сдаться». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Суркис поднял зарплату юному таланту &quot;Динамо&quot;. Назвали сумму
Суркис поднял зарплату юному таланту "Динамо". Назвали сумму Просмотров: 12600
&quot;Бей меня! Ты ж мужик!&quot;, - украинский актер устроил драку на дороге
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
 4 Просмотров: 8280
Гороскоп на 26 июля: в чью жизнь придут деньги и слава
Гороскоп на 26 июля: в чью жизнь придут деньги и слава
 Просмотров: 4698
Гороскоп на 25 июля: астролог сделала удивительный прогноз
Гороскоп на 25 июля: астролог сделала удивительный прогноз
 Просмотров: 4392
Американские красавицы подрались на голых кулаках
Американские красавицы подрались на голых кулаках
 1 Просмотров: 3987
Общество
В каких знаков начинается период везения - астролог
В каких знаков начинается период везения - астролог
 Просмотров: 36
27 июля День ангела отмечают только мужчины. Как поздравить
27 июля День ангела отмечают только мужчины. Как поздравить
6
 Просмотров: 45
Понедельник в фото: первый жилой дом распечатали на 3D принтере, вход в кафе только с паспортом вакцинации и тестирования экзоскелета
Понедельник в фото: первый жилой дом распечатали на 3D принтере, вход в кафе только с паспортом вакцинации и тестирования экзоскелета
10
 Просмотров: 657
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
31
 Просмотров: 2520
Новая волна Covid-19 придет в Украину уже в августе - Радуцкий
Новая волна Covid-19 придет в Украину уже в августе - Радуцкий Просмотров: 297
Больше всего комментируют
4
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
1
Американские красавицы подрались на голых кулаках
1
Россияне опозорились в День военно-морского флота
1
Переход был в 100 м: попытка мужчины перебежать дорогу стала роковой
1
В Канаде начнут собирать украинские самолеты
Голосов: 56800
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть