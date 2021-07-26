27 июля День ангела отмечают только мужчины. Как поздравить

27 июля особый день для Федора, Степана и Петра. Сегодня они отмечают День ангела.

Gazeta.ua предлагает узнать больше о происхождении этих имен, а также выбрать приветствие для причастных к празднику.

Имя Федор имеет древнегреческое происхождение и означает "Божий дар". Церковная форма имени - Феодор. Федор является феофорним именем, то есть содержащим определение Бога или божественный эпитет. Поэтому оно было достаточно популярным среди первых христиан.

Поздравление для Федора

Любимый Федя, в именины

Тебе желаю счастья я.

Будь для невзгод неуязвимым,

Пусть светлой будет жизнь твоя.

Пусть ангел твой не забывает

Хранить тебя от разных бед.

Успех к Олимпу поднимает,

И счастья согревает свет.



***

Федор, твой сегодня праздник,

Главный он в твоей судьбе.

Пусть подарков много разных

Преподносит жизнь тебе.

В именины я желаю

Много радостных побед,

Пусть же все, что загадаешь,

Исполняется в момент!

Имя Степан в переводе с древнегреческого означает "венок", "корона". Церковнославянский форма, принятая в православии - Стефан.

Поздравление для Степана

День ангела сегодня твой, Степан,

Прими от всей души поздравленья,

Характер твой, конечно же, без изъян,

Ты даришь всем отличное настроение.

Дай Бог тебе удачи, счастья,

Пусть мимо пролетают все ненастья,

Пускай удача в дверь твою стучится,

Пусть всё задуманное непременно свершится.



***

Сегодня праздник светлый и красивый,

Наш Степан отмечает именины,

Мы шлём тебе пламенный привет,

Ты отличный парень, это не секрет.

Искренне желаем радости и счастья,

Пусть тебя минуют все ненастья,

Пускай задуманное сбудется,

Пусть всё плохое позабудется.

Имя Петр происходит от греческого имени Петрос. Означает "камень", "скала". Распространилось вместе с христианством в странах Европы и европейских колониях в Африке, Азии, Америке и Австралии. В Украину попало в греческой форме. Другие формы - Питер (в англоязычных странах), Педро (в испаноязычных странах), Педру (в португалоязычных странах), Пьер (во франкоязычных странах).

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Поздравление для Петра

Пусть добрый ангел тебя хранит,

Пускай удача не проходит мимо,

Пусть счастье к тебе тянется, как магнит,

Пусть жизнь покажется малиной.

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пусть всё задуманное свершится,

С именинами тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем.



***

С праздником поздравляю,

От себя тебе желаю:

солнечных дней,

верных друзей,

уюта всегда.

Улыбки в глазах,

удачи в делах,

тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Фото: telegraf.com.ua

Сегодня, 27 июля, в церкви почитают память апостола от 70-ти Акила и святого Никодима Святогорца. Первый был учеником апостола Павла. Обратил к вере многие язычники и умер в мучениях. Второй - афонский монах, богослов.