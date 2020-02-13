Счет за газ прислали на имя мертвого

Счет прислали мужчине, который умер 9 лет назад. Фото: Кума.City

В Волынской обл. счет за транспортировку газа прислали мужчине, который умер 9 лет назад.

Мужчина жил в селе Раков Лес Камень-Каширского района. Он погиб в пожаре 9 лет назад. Недавно его родные, которые живут по этому же адресу, но в другом доме, получили платежку адресованную на имя покойника, передает "Сегодня"

Счет на 150 грн выставили за январь. Родственники мужчины возмущены такими действиями. Информация о платежке стала известна всему селу. Его жители начали смеяться и посоветовали родным отнести платежку на кладбище.

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Местные газовики оправдываются, что путаница возникла из-за того, что наследники не подали заявления об исключении умершего из списка абонентов.

"Не обращался наследник, правопреемник официально. То есть письменного заявления на механическое отключение от системы газоснабжения по указанному адресу у нас нет", - говорит представитель Волыньгаза Оксана Швец.

Газовики и родственники мужчины договорились о встрече, на которой окончательно зафиксируют смерть абонента и решат, что делать с платежкой.

В январе люди получили по два счета за газ. По первому нужно было платить за потребленные кубометры. Второй - за транспортировку голубого топлива. По словам Валерия Тарасюка, потребители продолжат получать две платежки за газ, однако для удобства те будут на одном листе бумаги.