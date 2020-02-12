Объяснили, сколько платежек за газ будут получать украинцы

Вернуться к старой форме квитанций на газ украинцам невозможно. Фото: dyvys.info

Украинцы продолжат получать две платежки за газ, однако для удобства они будут на одном листе бумаги.

"Сейчас общаемся и с транспортирующими компаниями, и с поставщиками, и пришли к тому, что для удобства потребителей две платежки будут на одном листе бумаги. Фактически это будет означать одну платежку", - заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк на брифинге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Платежки за доставку газа могут пересчитать

Правда, добавил, что вернуться к старой формы квитанций невозможно.

"Поставщик и транспортер газа - это разные компании, которые предоставляют отдельные услуги. Поэтому платежка не может быть одна. У нас уже сейчас работает газовый рынок. Он несовершенен, но он будет улучшаться с каждым месяцем. Надо понять, что транспортировку осуществляет монополия. Мы же не можем прокладывать несколько сетей, но их нужно обслуживать. А поставщиков уже сейчас много, и появляются много новых", - отметил Тарасюк.

В январе люди получили по два счета за газ. По первому нужно было платить за потребленные кубометры. Второй - за транспортировку голубого топлива.