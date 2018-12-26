СБУ запретила российскому рэперу въезд в Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд известному российскому рэперу Элджею (настоящее имя Алексей Узенюк) на территорию Украины на три года.

"В интересах обеспечения безопасности государства Службой безопасности Украины 27 ноября 2018 было принято решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на 3 года", - говорится в ответе СБУ на запрос народного депутата Владимира Парасюка.

Элджею запретили въезд в Украину

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Согласно информации на сайтах распространителей билетов, Элджей все же успел сыграть концерт в Киеве 25 ноября, прежде чем спецслужбисты приняли соответствующий запрет. Об этом свидетельствуют и фотографии на его странице в соцсети Instagram, опубликованные с геолокацией "Киев".