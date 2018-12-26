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среда, 26 декабря 2018 23:44

СБУ запретила российскому рэперу въезд в Украину

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Служба безопасности Украины запретила въезд известному российскому рэперу Элджею (настоящее имя Алексей Узенюк) на территорию Украины на три года.

"В интересах обеспечения безопасности государства Службой безопасности Украины 27 ноября 2018 было принято решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на 3 года", - говорится в ответе СБУ на запрос народного депутата Владимира Парасюка.

  Элджею запретили въезд в Украину
Элджею запретили въезд в Украину

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Согласно информации на сайтах распространителей билетов, Элджей все же успел сыграть концерт в Киеве 25 ноября, прежде чем спецслужбисты приняли соответствующий запрет. Об этом свидетельствуют и фотографии на его странице в соцсети Instagram, опубликованные с геолокацией "Киев".

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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