СБУ разоблачила сеть "граждан СССР" на территории Украины

СБУ прекратила деятельность группы, которая хотела основать фейковые "народные советы" и "силовые структуры" в Днепропетровской области. Злоумышленники - сторонники "восстановления СССР", которые хотели посягнуть на конституционный строй Украины.

О результатах успешно проведенной операции рассказали в пресс-службе СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

По информации спецслужбы, местная жительница с "опытом работы" в процессах создания псевдовластных образований привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек. Все это при координации российской ОО "Верховный Совет СССР".

Так называемая "председатель Верховного Совета УССР" раздавала участникам группы "справки о гражданстве СССР". Она также проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в псевдовыборах новых государственных органов.

Оперативники спецслужбы установили, что в формировании "силового блока" фейковых органов Днепропетровской области приняли участие члены незарегистрированного филиала российского "Международного союза советских офицеров".

Во время обысков по месту жительства организатора и активных участников группы правоохранители обнаружили:

• документацию фейковых "народных советов",

• компьютерную технику, которую злоумышленники использовали для изготовления так называемых "справок о гражданстве СССР",

• списки участников группы,

• переписку с кураторами из РФ.

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В рамках уголовного производства касательно изготовления, распространения коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Днепропетровской области совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в области при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность преступной группировки. Оно незаконно поставляло большие партии товаров военного назначения в Российскую Федерацию. Среди злоумышленников оказались жители Харьковской, Киевской и Сумской областей. Они скупали запчасти на вторичном рынке у частных коммерсантов и вне таможенного контроля вывозили их автомобилями в страну-агрессора