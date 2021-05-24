СБУ разоблачила схему незаконных поставок военных товаров в Россию

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность преступной группировки. Оно незаконно поставляло большие партии товаров военного назначения в Российскую Федерацию.

Среди злоумышленников оказались жители Харьковской, Киевской и Сумской областей. Они скупали запчасти на вторичном рынке у частных коммерсантов и вне таможенного контроля вывозили их автомобилями в страну-агрессора, сообщает пресс-служба СБУ.

Автор: ssu.gov.ua Злоумышленники скупали запчасти и вне таможенного контроля вывозили их автомобилями в страну-агрессора

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"Затем посредник перепродавал оборудования авиационной танкостроительной и радиоэлектронной отраслей оборонным предприятиям РФ. В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства пресечена попытка незаконной переправки участниками группы в Россию партии военных товаров на общую сумму более 100 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Во время завершающего этапа спецоперации правоохранители провели 16 обысков по местам жительства подозреваемых и хранения товаров военного назначения в трех вышеупомянутых областях. В ходе следственных действий было изъято запчасти к военной технике, штампы для подделки технической документации, печати коммерческих структур, бухгалтерские документы, черновые записи, чеки, средства связи и тому подобное.

Решается вопрос о сообщении участникам группировки о подозрении в нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Автор: ssu.gov.ua Злоумышленники скупали запчасти и вне таможенного контроля вывозили их автомобилями в страну-агрессора

СБУ пресекла деятельность сети интернет-агитаторов и ботофермы в Одессе. Они занимались разжиганием межнациональной розни и пропагандой сепаратизма.