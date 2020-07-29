СБУ разоблачила масштабную вырубку лесов на Житомирщине

Незаконные рубки леса продолжались в течение трех лет. Фото: Reuters

На Житомирщине работники СБУ совместно со следователями ГБР разоблачили незаконную масштабную вырубку при санации лесов.

Вырубку проводили работники гослесхозов Житомирской и Ивано-Франковской областей. Незаконный бизнес наладил директор одного из гослесхозов. Об этом в среду, 29 июля, сообщила СБУ.

В состав преступной группы входили также должностные лица государственной лесной охраны, специализированного лесозащитного предприятия и предприниматели.

Незаконные рубки леса продолжались в течение трех лет под их руководством. Также вносились недостоверные сведения в служебную документацию.

Более 300 деревьев разных пород вырубили за август-сентябрь 2019 года. Их стоимость составляет почти 2,5 млн грн.

Сейчас 15 фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.246, 358, 365, 366 УК.

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Как отмечается, оперативники СБУ также разоблачили должностных лиц нескольких гослесхозов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, которые покрывали вырубку, в частности, вековых дубов. Ущерб от их действий составил более 11,5 млн грн.

По результатам обысков и полученных доказательств шести работникам гослесхозов сообщили о подозрении о совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.1 ст.367 УК.

Следователи ГБР проводят обыски в лесничествах Житомирщины. На данных объектах зафиксировали незаконные рубки древесины, в результате чего государству нанесен ущерб на 6 млн грн.