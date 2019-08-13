СБУ разоблачила бывшего военного, передававшего данные российской разведке

Украинцу объявили подозрение по статье "государственная измена" Фото: пресс-цент СБУ

Во Львовской области СБУ разоблачила мужчину, что сотрудничал с разведкой спецслужб Российской Федерации.

Местный житель собирал данные, интересующие РФ, а затем передавал их российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове, пишет пресс-центр СБУ.

"Оперативники СБУ установили, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован спецслужбами РФ в 2014-м. По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделения ВСУкраины, специальные и правоохранительные органы, иностранных военных инструкторов в западном регионе государства", - отметили в СБУ.

Украинцу объявили подозрение по статье "государственная измена".

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Сотрудника российского консульства МИД объявил persona non grata. Он покинул Украину.

Контрразведка СБУ в Черкасской области арестовала гражданина России. Россиянин готовил диверсию на военном аэродроме, который является стратегически важным объектом, сообщает пресс-служба СБУ. Иностранец изготавливал взрывные вещества и самодельные взрывные устройства. Занимался разведкой на территориях у военного аэродрома ВСУ.