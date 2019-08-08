Фото: СБУ

Контрразведка СБУ в Черкасской обл. арестовала гражданина России.

Россиянин готовил диверсию на военном аэродроме, который является стратегически важным объектом, сообщает пресс-служба СБУ.

Иностранец изготавливал взрывные вещества и самодельные взрывные устройства. Занимался разведкой на территориях у военного аэродрома ВСУ.

"Во время санкционированных следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли три самодельных взрывных устройства, почти два килограмма химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки. Также обнаружены материалы, свидетельствующие о сборе иностранцем информации об объекте диверсии", - заявили в СБУ.

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Мужчине сообщено о подозрении. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Российские спецслужбы проводят информационные и психологические операции против украинских военных и могут устроить диверсии на территории Украины в период выборов.