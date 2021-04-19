СБУ предупредила о масштабных антитеррористических действиях: возможна проверка документов и особый режим

СБУ объявила о межведомственных антитеррористических учениях в разных областях Украины. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины объявила о проведении масштабных многоэтапных антитеррористических учений в большинстве областей Украины. Усиленное внимание уделят отработке действий по защите стратегически важных объектов и государственных границ.

Обучение проводят, чтобы усовершенствовать межведомственное взаимодействие по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам, сообщили в пресс-службе СБУ.

В ходе тренировок объекты критической инфраструктуры находятся под усиленной защитой.

В учениях принимают участие региональные подразделения СБУ, Нацполиции, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"Тренировочные мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным, и с неуклонным соблюдением прав и свобод граждан. Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и тому подобное. СБУ обращается к гражданам Украины с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - говорится в сообщении ведомства.

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В СБУ напомнили, что на прошлой неделе тренировочные мероприятия начались в Харьковской, Херсонской и Сумской областях.

В Одесской области СБУ проведет трехдневные антитеррористические учения. В течение 20-23 апреля 2021 года региональная координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области проведет контрдиверсионные учения на объектах возможных террористических посягательств.