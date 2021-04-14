На границе с Крымом проводят масштабные учения

На Херсонщине проходят масштабные антитеррористические учения Службы безопасности Украины.

Особое внимание уделяется админгранице с Крымом и морской прибрежной зоне региона, сообщает пресс-служба СБУ.

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Участие в учениях берут подразделения СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники, полицейские і подразделения Госслужбы специального транспорта.

На период учений силовики взяли под усиленную охрану стратегически важные объекты критической инфраструктуры области. Среди них - морские порты, объекты энергоснабжения, аэропорт и мосты.

Украина в этом году примет участие в 7 военных учениях НАТО по коллективной обороне. Их проведут соответствии с принципом коллективной обороны - один за всех и все за одного.