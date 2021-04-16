В Одесской области вводят особый режим, СБУ предупредила граждан

В Одесской области СБУ проведет трехдневные антитеррористические учения.
В течение 20-23 апреля 2021 года региональная координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области проведет контрдиверсионные учения на объектах возможных террористических посягательств, пишет в Facebook Управления СБУ в Одесской области.
"Трехдневные тренировки в условиях, максимально приближенных к реальным, пройдут на территории Суворовского района города Одессы и села Усатово. Цель тренировок - отработка алгоритма противодействия диверсионно-террористическим группам, проверка уровня контрдиверсионные защищенности потенциально уязвимых объектов, а также выполнение комплекса других мероприятий, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия", - отмечается в сообщении.
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Во время масштабных тренировок в отдельных районах возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей, автомобилей и тому подобное.
"СБУ просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - информирует Управление СБУ в Одесской области.
Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.
Кроме того, СБУ просит граждан информировать правоохранителей в случае:
- прибытие или пребывания в регионе подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектов, зданий органов государственной власти, объектов критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей;
- появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;
- выявление подозрительных предметов или средств поражения;
- получение информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий.
В случае получения такой информации нужно сообщать по телефону "горячей линии" УСБУ в Одесской области (048) 725-33-23 или звонить на спецлинию Национальной полиции 102.
СБУ проведе на Одещині триденні антитерористичні навчання Упродовж 20-23 квітня 2021 року регіональна координаційна...Опубликовано Управління СБУ в Одеській області Четверг, 15 апреля 2021 г.
14 апреля СБУ начнет многоэтапные антитеррористические учения на Харьковщине. Тренировка проходить до конца мая по всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на приграничных районах.
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