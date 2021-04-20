СБУ перевела подразделения во всех регионах в режим повышенной готовности

Страна вынуждена противостоять проявлениям гибридной войны со стороны РФ. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины проверяет всю информацию, которая может представлять угрозу нацбезопасности, а сотрудники спецслужб во всех регионах страны переведены в режим повышенной готовности.

Эскалация вооруженного противостояния с РФ побуждает спецслужбы к адекватным мерам противодействия, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко, пишет "Укринформ".

"Служба безопасности не только борется с последствиями проблем, но и действует на опережение. Постоянно мониторит, анализирует и проверяет всю информацию, которая может свидетельствовать об угрозах. Мы адаптируем работу в зависимости от актуальных вызовов времени. При этом значительная ее часть может быть непубличной. Налажена и системная коммуникация, и сотрудничество с коллегами по силовому блоку, которые по закону отвечают каждый за свое направление. Сейчас сотрудники СБУ во всех областях, а не только в приграничных, переведены в режим повышенной готовности. Усилена контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие деятельности. В большинстве областей страны СБУ проводит запланированные антитеррористические учения", - сказал он.

Относительно возможных провокаций на майские праздники Дехтяренко отметил, что право граждан на мирные собрания является неотъемлемой частью демократии, но митинги или акции должны проходить в рамках закона и с учетом эпидситуации в регионах. Он также заметил, что страна-агрессор проводит информационные спецоперации с целью распространения панических настроений в украинском обществе и может спровоцировать беспорядки.

"Страна вынуждена противостоять проявлениям гибридной войны со стороны РФ. Это - отдельное направление работы российских спецслужб. Мы это прекрасно понимаем и противодействуем. Не только под какие-то конкретные даты, а системно. Напомню, что преступления против основ национальной безопасности Украины, разоблачение и расследование которых является непосредственной задачей СБУ, являются особо тяжкими", - добавил Дехтяренко.

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Служба безопасности Украины объявила о проведении масштабных многоэтапных антитеррористических учений в большинстве областей Украины. Усиленное внимание уделят отработке действий по защите стратегически важных объектов и государственных границ. Обучение проводят, чтобы усовершенствовать межведомственное взаимодействие по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам