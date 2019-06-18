Санкции действуют: в России признали неприятный для Кремля факт

Санкции пагубно влияют на российскую космическую промышленность. Фото: Samaraobs

В РФ признали, что из-за санкций страдает российская космическая промышленность.

Как отмечается, в связи с ограничительными мерами Россия не получает важные зарубежные комплектующие. Об этом заявил заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"В том, что касается именно многосторонних проектов сотрудничества в области космоса, влияние санкционных режимов не столь значительное, как в случае реализации чисто национальных российских проектов, где ограничения на поставки в Российскую Федерацию определенных комплектующих играют важную роль", - сказал он.

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Савельев также добавил, что санкции "затрудняют развитие международной кооперации".

В Конгресс США внесли законопроект, предусматривающий введение ограничительных мероприятий по проекту "Северный поток-2" и других российских газопроводов. Об этом заявила пресс-служба сенатора Джона Баррассо.