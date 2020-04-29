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среда, 29 апреля 2020 16:03

Самым драгоценным сокровищем являются люди - нардеп Перебийнис

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Власть сделает все, чтобы в условиях пандемии COVID-19 защитить жизнь и здоровье украинских граждан. При этом самое главное сегодня - обеспечить надлежащие условия работы и защиты украинских медиков, которые находятся на передовой борьбы с болезнью.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Перебейнис.

"Сегодня мы вместе с командой имели возможность предоставить службе скорой помощи Дарницкого района Киева гуманитарную помощь - комбинезоны разных размеров и защитные перчатки. Для того, чтобы те медицинские работники, которые сейчас находятся на первой линии огня борьбы с коронавирусной инфекцией, были более защищены. Ведь наиболее ценным сокровищем являются люди. И забота о людях - главное", - отметил Перебийнис.

  По словам медиков, именно волонтерская и спонсорская помощь сегодня изрядно пригодилась всем сотрудникам столичных больниц
По словам медиков, именно волонтерская и спонсорская помощь сегодня изрядно пригодилась всем сотрудникам столичных больниц

Вместе с волонтерами народный депутат пообщался с медиками Центра экстренной скорой помощи №9 и №17 в Дарницком районе столицы. Все защитные медицинские костюмы, переданы врачам - украинского производства и произведенные из сертифицированного сырья, согласно стандартам ВОЗ.

"У меня сейчас в руках находится защитный костюм от украинского сертифицированного производителя. И что очень важно для наших медиков, - он большего размера, чем те, что сейчас привезли из Китая. Особенно важно, что здесь на молнии есть защита. Молния закрывается вся полностью. Это помогает качественно защитить наших медиков в любой ситуации. И во время выезда, и в больнице, когда они контактируют с больными коронавирус", - рассказала волонтер Надежда Вербенская журналистам, которые тщательно проверили качество защитных костюмов.

Как отметили волонтеры, ситуация, сложившаяся в настоящее время в Украине, когда каждый 5-й инфицированный COVID-19 - это медик, недопустима. И свидетельствует о недостаточной защищенности врачей перед смертельной болезнью. Поэтому задача и государства, и ответственных граждан - изменить к лучшему эту печальную статистику.

"Прежде всего хотелось бы поблагодарить всех медиков и работников медицинской сферы. Ведь они работают на передовой, подвергаются смертельной опасности каждый день ради здоровья каждого из нас. Ведь около 20% подтвержденных случаев коронавируса - это именно медицинские сотрудники. И мы вместе должны исправить эту ситуацию к лучшему", - выразил уверенность волонтер Максим Макаренко.

По словам медиков, именно волонтерская и спонсорская помощь сегодня изрядно пригодилась всем сотрудникам столичных больниц. Особенно тем, которые имеют отношение с инфицированными на COVID-19 пациентами.

"От всего сердца, от всей души благодарим всех, кто нам помогает. Много очень звонков, много очень волонтеров. Многие очень тех, кто хочет к нам приехать и помочь. И мы все от всей души очень благодарны", - не скрывала своих эмоций в общении с волонтерами заместитель заведующего Центра экстренной (скорой) медицинской помощи (подстанция №9) Киева Галина Руденко.

  По словам медиков, именно волонтерская и спонсорская помощь сегодня изрядно пригодилась всем сотрудникам столичных больниц
По словам медиков, именно волонтерская и спонсорская помощь сегодня изрядно пригодилась всем сотрудникам столичных больниц

Как рассказал СМИ народный депутат Максим Перебийнис, главная задача украинского парламента сегодня - не только непосредственно держать на контроле защиту здоровья медиков и рядовых граждан, но и законодательно обеспечить скорость и неотвратимость позитивных изменений всей системы здравоохранения в Украине.

"Мы продолжим заботиться о здоровье дарничан. И надеемся, что жители нашего района, как и все жители Украины будут защищены. Мы сделаем все для этого. Начиная от предоставления непосредственно гуманитарной помощи и - к работе по изменению нашего законодательства. Для того, чтобы защита здоровья граждан всегда был на должном уровне", - подчеркнул Перебийнис.

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29
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