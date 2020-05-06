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среда, 06 мая 2020 17:22

"Сама последнее отдаст нуждающемуся" - семье военного капеллана Ларисы Когут нужна помощь

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Семья военного капеллана 50-летней Ларисы Когут из Черкасс находится в затруднительном положении. На дорогостоящее лечение ее отца нужны немалые средства.

Об этом сообщила в Facebook Татьяна Волочай из благотворительного фонда "Час надії".

Автор: Лора Когут/Facebook
  Более 10 лет Лариса Когут руководит благотворительным фондом
Более 10 лет Лариса Когут руководит благотворительным фондом

"Вчера случайно встретила Ларису. Расстроенная, бледная со слезами на глазах. Не знаю, как так случилось, что у нее забрали удостоверение участника войны. Уже вечером от ее сына узнала, что папа Ларисы перенес два инсульта, парализован, имеет сложную форму онкозаболевания. Требует прохождения курс дорого стоимостных капельниц. Также, проблемы со здоровьем имеет и ее младший сын. Всю сложность в семье я не могу обнародовать. Об этом Лариса никогда никому не говорила. Пост я опубликовала без ее согласия. Знаю Ларису не один год. Она не только военный капеллан, но и основатель благотворительного фонда "Час надії". С 2014 года организация активно включилась в сбор помощи для ВСУ. Никакой поддержки от государства благотворительный фонд не получал. Лариса впоследствии стала вести капелланскую, психологическую работу среди солдат ВСУ. Организовала для вдов и, жен погибших женский клуб "Птицы". Она насколько скромная, сама последнее отдаст нуждающемуся. Но сейчас пришло время поддержать ее. Пусть Господь благословит каждого и воздаст во сто крат", - рассказывает Gazeta.ua Татьяна Волочай.

Более 10 лет Лариса Когут руководит благотворительным фондом "Час надії", который помогает детдомам и интернатам Черкасской области. С 2014-го возят помощь на Донбасс. Имеет орден "Боевой волонтер Украины".

Автор: Лора Когут/Facebook
  Более 10 лет Лариса Когут руководит благотворительным фондом
Более 10 лет Лариса Когут руководит благотворительным фондом

"Пришло наше время показать, как мы благодарны женщине, которая сделала для Украины и ее защитников больше, чем все политики вместе взятые. Все в ней должно быть хорошо. И будет", - отметила в комментариях под постом пользователь Полина Космынина.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7573 6707 8880 (Когут Лариса Алексеевна).

Автор: Любовь Карнарук
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