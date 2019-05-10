"С января уже чувствовалось напряжение внутри православной церкви" - эксперт о восстановлении Киевского патриархата

Александра Саган: Есть определенная часть людей, которые пытаются подвигнуть Филарета на резкие шаги Фото: uatv.ua

Почетный патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет утверждает, что Киевский патриархат до сих пор существует. Приглашает иерархов Православной церкви Украины 14 мая почтить память священномученика Макария, митрополита Киевского, в Свято-Владимирском соборе. О том, что происходит с ПЦУ сейчас Gazeta.ua узнала у религиоведа Александра Сагана.

Епископы ПЦУ получили приглашение от Филарета на братскую беседу. По информации журналистов, он собирает архиереев, чтобы обсудить перспективы восстановления Киевского патриархата. Насколько это возможно?

В интернете уже распространены копии открыток с приглашениями. Повестка дня этой встречи неизвестен. Но судя по последним высказываниям Филарета, что Киевский патриархат до сих пор существует, может быть попытка его реанимации. Это абсурдно, потому что 15 декабря 2018-го года все епископы согласились его ликвидировать и с верующими войти в Православную церковь Украины.

Зачем Филарету сейчас поднимать этот вопрос?

Он сам подписывал протокол о ликвидации. Процесс начался, и логики в его остановке нет. Если патриархат восстановят, это будет считаться отколом от Православной церкви Украины. Потому-что канонически такой структуры уже нет. На сегодня раскол маловероятен. Есть определенная часть людей, которые пытаются сподвигнуть Филарета на резкие шаги. Под их давлением он и принял решение о совещании епископов. Многое будет зависеть от того, сколько их придет на самом деле. Я думаю, будет не более 10. При таких условиях серьезные движения делать нет смысла. Эта братская беседа закончится только беседой. Есть определенная часть людей, которые пытаются сподвигнуть Филарета на резкие шаги

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Если Киевский патриархат таки восстановят, какие это будет иметь последствия?

Создание ПЦУ и получения томоса Вселенской патриархией далось для преодоления раскола. Конечная цель - преодоления вражды между православием в Украине, которое длилось с 1992 года. Поэтому на международной и межправославной арене это будет выглядеть очень некрасиво. Это нанесет удар не только по ПЦУ, но и по авторитету Вселенского патриарха, который поддержал нас в стремлении к собственной церкви.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что после роспуска УПЦ КП в него с Филаретом - конфликт. Что могло стать причиной этого недоразумения?

Епифаний - это выдвиженец Филарета, поэтому эта история и странная. На соборе в прошлом году было видно, насколько для Филарета было важно, чтобы именно Епифаний возглавил ПЦУ. Тогда казалось, что после того, как его креатура победила, никаких дальнейших конфликтов быть не может. Но с января уже чувствовалось напряжение внутри православной церкви. С января уже чувствовалось напряжение внутри православной церкви

Епифаний встретился с главой УПЦ Московского патриархата митрополитом Онуфрием во время церемонии памяти погибших во Второй Мировой войне. Священники пожали друг другу руки и поговорили. Фотография этого жеста дружелюбия опубликована на официальном сайте ПЦУ. Может ли это свидетельствовать о потеплении в отношениях между ПЦУ и МП?

Это не говорит о каких-то сдвиги. Подобные фото в свое время были и у патриарха Филарета с покойным митрополитом Владимиром. Такие же снимки с Филаретом и Онуфрием. Просто они оказались рядом на публичном мероприятии. Совсем не поздороваться было бы не по-христиански. Обычный жест вежливости.

Как сейчас происходит процесс перехода в ПЦУ? Уменьшилось ли сопротивление? Какие насущные проблемы требуют решения?

Первая волна переходов спала. Те общины, которые давно намеревались перейти, но их сдерживало непризнание КП и фигура Филарета во главе, уже перешли. Следующая волна не будет стихийной. Для продолжения необходимо кропотливая работа активистов, чтобы объективно объяснить людям, что такое ПЦУ, томос и зачем они нужны. Каждое православное государство, как только получала политическую независимость, работала над церковной независимостью. Украинцы не являются исключением. Это стандартная ситуация для всех странах, где доминирует православие. Если государство не контролирует 20% религиозной сети, то ее политическая независимость является условной. У нас более 30% вне контроля Украины. Поэтому мы и получили войну на Востоке и аннексию Крыма. Но людям это надо рассказывать на уровне организаций и государства. Потому что это вопрос нашей безопасности. Если государство не контролирует 20% религиозной сети, то ее политическая независимость является условной

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Порошенко шел на выборы с лозунгом "Вера, язык, армия". Будет ли Зеленский так же заниматься вопросом православия?

Вопрос независимости церкви в свое время поднял еще Леонид Кучма, который был абсолютно далек от религии вообще и православия в частности. Но уже тогда четко проявлялась опасность "русского мира", который входит через церковные ворота. Вопрос ПЦУ не является личным для Порошенко. К тому же он был верен УПЦ МП, ходил в его монастырь, где очень не приветствовали автокефальные движения. Но есть логика развития государства, которая предусматривает духовную независимость. Поэтому с этого курса невозможно будет свернуть при любом президенте. Давление только усилит сопротивление и процессы по переходу. С изменением политического руководства ситуация изменится не принципиально. Потому что даже те советники по религиозным вопросам, которые будут у нового президента, через некоторое время включатся в процесс разъяснения поместности. Проекту ПЦУ больше угрожают внутренние распри, чем властные или внешние воздействия Сейчас Москва очень интересуется этим вопросом, потому что время играет против них. Вырастает новое поколение, не обремененное имперской идеологией, которую еще успели привить их родителям с 1990-х. Тогда всех убедили, что только в Москве есть истинное православие. Проекту ПЦУ больше угрожают внутренние распри, чем властные или внешние воздействия. Должна пройти работа по объединению автокефальных общин и общин Киевского патриархата. Еще есть определенная разница между ними, напряжение в отношениях епископов. Поскольку много времени продолжалось противостояние. За пару месяцев эти исторические наслоения сойти не могут. Должен пройти год-два, пока ситуация стабилизируется.

Бывший глава Киевского патриархата Филарет отправил приглашение предстоятелю Украинской церкви Епифанию на "торжественное молитвенное общение" в память о священномученике Макарие 14 мая. Ранее на это мероприятие позвали всех епископов, кроме последнего.