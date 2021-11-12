С украинскими двигателями: Минобороны приобретет еще партию Bayraktar

Беспилотники будут применять для защиты независимости Украины. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Украина дополнительно приобретет у Турции беспилотники Bayraktar, которые будут уже с украинскими двигателями.

Приобретение дополнительной партии турецких беспилотников запланировали на следующий год, сообщила 12 ноября пресс-служба Минобороны Украины.

"Наши турецкие партнеры публично объявили, что берут украинские двигатели для оборудования Bayraktar. Это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении ВСУ", - заявил министр обороны Алексей Резников по итогам поездки в район проведения ООС.

Резников добавил, что беспилотники будут применять для защиты независимости Украины, в том числе на основании права на индивидуальную или коллективную самооборону Устава ООН.

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Украина вместе с турецкой компанией Bayraktar готовится производить беспилотники. Государство ищет подходящую площадку для такого предприятия. На заводе Bayraktar в Украине будут работать украинские инженеры и конструкторы. Предприятие получит право продажи БПЛА как на украинском и на зарубежных рынках. Также рассматривают возможность совместного производства с Турцией передвижных противотанковых ракетных комплексов.