Украина получила первый беспилотник Bayraktar: ВМС показали фото

Военно-морские силы Украины получили от турецкой оборонной компании Baykar Defence первый разведывательно-ударный беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2.

Комплексы Bayraktar значительно усилят способности Украины в защите южных рубежей, передает Defense Express. Именно они фактически парализовали армянскую армию во время азербайджано-армянской войны. Украина же не только покупает сверхэффективные ударные дроны, но и поставляет для них запасные части.

"Поставили с опережением графика. В течение нескольких дней на аэродроме под Николаевом происходили испытания всех полученных БПЛА, входящих в состав этого комплекса – подъем на максимальную высоту, проверка работы полезной нагрузки и пунктов управления", - заявил заместитель министра обороны Александр Миронюк.

Bayraktar ТВ2 будут выполнять разведывательные операции и задачи по поражению противника с воздуха. ВСУ имеют боеприпасы специально для таких целей. На все БПЛА комплекса нанесли изображение хищной птицы, которая станет символом подразделения беспилотных комплексов в составе морской авиации ВМС.

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

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Украина вместе с турецкой компанией Bayraktar готовится производить беспилотники. Государство ищет подходящую площадку для такого предприятия. На заводе Bayraktar в Украине будут работать украинские инженеры и конструкторы. Предприятие получит право продажи БПЛА как на украинском и на зарубежных рынках. Также рассматривают возможность совместного производства с Турцией передвижных противотанковых ракетных комплексов.