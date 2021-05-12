Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины

На турецких беспилотниках может появиться украинское оборудование. Фото: ТСН

Украина вскоре получит новую партию турецких беспилотников "Байрактар", которые сейчас тестируют на заводе в пригороде Стамбула.

Турецкая компания Bayraktar проектирует, строит и испытывает боевые ударные беспилотники, сообщает ТСН. Те, которые фактически парализовали армянскую армию во время азербайджано-армянской войны. Украина же не только покупает сверхэффективные ударные дроны, но и поставляет для них запасные части.

"Акинджи" или "Райдер" — более крупный и мощный беспилотник, который способен нести до полутора тонн высокоточного вооружения. Именно на него турки решили поставить украинские двигатели. В ближайшее время на турецких беспилотниках может появиться и другое украинское оборудование", - говорится в сообщении.

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Украина вместе с турецкой компанией Bayraktar готовится начать производить беспилотники. Государство ищет подходящую площадку для такого предприятия. На предприятии Bayraktar в Украине будут работать украинские инженеры и конструкторы. Оно получит право продажи БПЛА как на украинском, так и на других рынках. Также рассматривают возможность совместного производства с Турцией передвижных противотанковых ракетных комплексов.