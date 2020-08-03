С сегодняшнего дня в Украине заработал зональный карантин: что нужно знать В Украине 3 августе вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Фото: openkyiv.info

В Украине сегодня, 3 августа, вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Города и районы разделены на 4 зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Соответствующее решение было принято на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу, 31 июля.

Согласно новым правилам, Украина будет разделена на зоны по уровню заболеваемости коронавирусом - зеленую, красную, оранжевую и желтую. Для населенных пунктов и районов с зеленой зоны будут действовать правила карантина, установленные по стране. В красной зоне вводятся дополнительные ограничения. Оранжевая - вводит ограничения для учреждений размещения и массовых мероприятий. Желтая - является буферной зоной, которая должна настораживать.

Красная: города Луцк и Тернополь, Кицманский район Черновицкой области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пятые сутки более тысячи больных: новые данные о коронавирусе в Украине

Оранжевая: Ивано-Франковск; Львов; Бережаны Тернопольской области; Луцкий и Любашевский районы Волынской области; Тисменицкий район Ивано-Франковской области; Николаевский, Перемышльский и Пустомитивсткий районы Львовской области; Бучацкий район Тернопольской области.

Желтая: Винница и Могилев-Подольский; Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области; город Нововолынск; Гороховский, Кверцивский, Гороховский, Маневицкий и Терейский районы Волынской области; города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский; Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области; города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, а также Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области; город Яремче, Богородчанский, Городенивский, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области; Жолковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области; Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области; Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Зеленая: все города и районы, не попали в красной, оранжевой и желтой зон карантина.

Зоны карантина будут пересматриваться пятницам.

Местные органы власти Луцка и Тернополя отказались усиливать ограничения. В горсовете заявили, что не видят оснований для усиления карантина и не понимают, почему города попали в красную зону.