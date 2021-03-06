С понедельника еще одна область Украины попадет в красную зону

Закарпатская область попадет в красную карантинную зону с 8 марта. Фото: pixabay

Закарпатскую область отнесли к красной карантинной зоны. Такое решение приняли в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в этой области. Усиленные ограничительные меры начнут действовать с понедельника, 8 марта.

Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, это решение приняли сегодня на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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"Решено установить с 00:00 8 марта красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и внесение на территорию Закарпатской области ограничительных противоэпидемических мероприятий, предусмотренных для красного уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов в Telegram.

В ряде областей Украины учеников переводят на дистанционное обучение через увеличение случаев заболеваний коронавирусом. На Львовщине областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "рекомендуют заведениям общего среднего, внешкольного, профессиональной предвысшего и высшего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений с 9 марта перейти на удаленный режим обучения". Также с 15 марта рекомендуют начать каникулы соискателям общего среднего образования.