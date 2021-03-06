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суббота, 06 марта 2021 12:07

Из-за обострения ситуации с Covid-19 учеников переводят на дистанционное обучение

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Из-за обострения ситуации с Covid-19 учеников переводят на дистанционное обучение
Учеников переводят на дистанционное обучение через увеличение случаев заболеваний коронавирусом. Фото: unsplash.com

В ряде областей Украины учеников переводят на дистанционное обучение через увеличение случаев заболеваний коронавирусом.

На Львовщине областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "рекомендуют заведениям общего среднего, внешкольного, профессиональной предвысшего и высшего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений с 9 марта перейти на удаленный режим обучения". Также с 15 марта рекомендуют начать каникулы соискателям общего среднего образования. Об этом сообщается на сайте Львовской облгосадминистрации.

В Закарпатской области ограничили посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, как написали на сайте Закарпатской ОГА.

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич отметила в Facebook, что с 15 по 19 марта учащиеся 5-11 классов будут учиться дистанционно. Также планируется для всех школьников объявить каникулы с 22 по 26 марта. По решению родителей и учителей классы начальной школы тоже могут учиться удаленно.

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Дистанционное обучение также ввели в областях, которые попали в красную карантинную зону: Чернивецкой, Ивано-Франковской и Житомирской.

Региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Закарпатской области принял решение усилить ограничительные противоэпидемические мероприятия на территориях населенных пунктов области. Ситуация в области критическая.

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Дата
06
марта

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