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пятница, 05 марта 2021 19:15

В Закарпатской области усиливают карантин

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В Закарпатской области усиливают карантин
Ситуацию на Закарпатье называют критической. Фото: pexels.com

Региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Закарпатской области принял решение усилить ограничительные противоэпидемические мероприятия на территориях населенных пунктов области.

Ситуация в области критическая, сообщает пресс служба областной государственной администрации.

"Больницы заполнены на 81 процент. Учитывая тенденцию последних дней, в наших медицинских учреждениях не останется ни одного свободного кровати. Впереди выходные. Мы срочно разорвать эту цепь инфицирования", - приводит слова председателя облгосадминистрации Анатолия полосковой пресс-служба ОГА.

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В области прекращают работу заведения общественного питания, ТРЦ, спортивные залы, непродовольственные рынки, отменяются все массовые мероприятия.

Карантин "красной зоны" могут ввести еще в четырех областях Украины. Речь идет о Закарпатской, Винницкую, Николаевскую и Львовскую области. Там увеличилось количество случаев заболевания коронавирус, сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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05
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