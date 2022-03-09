С помощью чат-бота уничтожили 500 единиц вражеской техники

Уничтожили и оккупантов, находившихся на территории завода. Фото: Генштаб ВСУ

С помощью чат-бота этой ночью в Харьковской области удалось уничтожить 500 единиц техники российского врага.

В частности, и "уложили спать" оккупантов, сообщает Служба безопасности Украины в Facebook.

"Ночью "уложили спать" оккупантов на Балаклейском ремонтном заводе. Около 500 единиц техники уничтожены. Спасибо за информацию! Присылайте еще! — говорится в сообщении СБУ.

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Если вы увидите передвижение оккупантов, вражеской техники и ДРГ, то сразу же сообщайте об этом в чат-бот.

Информацию желательно присылать четкую и структурированную, по возможности – с геолокацией.

Под Харьковом украинские воины полностью уничтожили вражескую базу возле города Дергачи.