С отрывом в 100 лет: на Львовщине прошел съезд известной семьи

Автор: vgolos.com.ua

21 июля в городе Городок Львовской области состоялся съезд семьи Цегельских-Лискив, на который собрались 35 потомков этого рода из Украины, США и Польши.

Члены этой семьи были священнослужителями и известным политическими деятелями западной Украины, пишет "Вголос".

Среди присутствующих был и потомок рода Цегельских - лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок. Поводом для семейного собрания стала фотография, которой исполняется 100 лет.

Автор: vgolos.com.ua

В 1918 году настоятель храма Благовещения пресвятой Девы Марии отец Владимир Лыскив собрал на праздник Владимира съезд рода Цегельских. Там был Михаил Цегельский - выдающийся религиозный и общественный деятель; его сын - посол в австрийский парламент в Вене, заместитель министра иностранных дел ЗУНР Лонгин Цегельский, известный историк Мирон Кордуба, религиозный и общественный деятель Игнатий Цегельский. Несмотря на запреты семья отстаивала и распространяла украинские настроения.

Автор: vgolos.com.ua

"Наш съезд посвящен столетию фотографии, которая была сделана в очень сложное для Украины время, когда готовились к провозглашению ЗУНР. На той фотографии мой дедушка, он еще маленький сидит за столиком. И я очень рад, что член семьи Цегельських-Лискив. Сегодня здесь, в Городке, состоялся маленький "съезд" нашей семьи. Это пример того, как нужно каждой украинской семье сохранять традиции и передавать их от деда-прадеда. Ибо сохранение традиций является важным, ведь теперь нам навязывают чужинецкие ценности, всякие извращения, которые могут привести к уничтожению семьи. А семья, как говорил Тарас Шевченко - это сообщество "и мертвых, и живых, и нерожденных", - отметил Тягнибок.

Автор: vgolos.com.ua

Он напомнил, что наши предки боролись за Украину, и что необходимо помнить, что пережили эти люди.

"Мы должны помнить о наших предшественниках и всех тех традициях и ценностях, которые они нам передали. Потому что они боролись за Украину, мы эту борьбу продолжили. Но нашей целью является то, чтобы мы стали последним поколением, которое борется за Украину. Нам нужно, чтобы наши дети и внуки пользовались плодами большой, мощной и успешной Украины. Потому что моя мама рассказывала, что в детстве в Сибири тортом для них был получерствый хлеб, посыпанный сахаром. И сейчас, когда кто-то нам говорит, что "мы не слышим Донбасс", "не нужно снимать памятники Ленину "- стоит помнить, что пережили наши прадеды, деды, отцы. Мы были в своем доме. Пришли оккупанты и наделали беды", - отметил Тягнибок.

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В поселке Доброслав в Одесской области проживает крупнейшая в Украине семья - она насчитывает 346 взрослых и детей. Самому старшему Павлу Семенюку - 87 лет, младшему - несколько недель. Детей у мужчины - 13, внуков - 127, правнуков 203 и трое праправнуков.