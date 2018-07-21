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суббота, 21 июля 2018 11:30

"Русский мир" должеш сломать зубы об украинское Приазовье" - Тягнибок

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&quot;Русский мир&quot; должеш сломать зубы об украинское Приазовье&quot; - Тягнибок
Лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок назвал ключевые шаги для решения проблемы Приазовья ФОТО: hochu.ua

Во время рабочего визита в Запорожье лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок в частности говорил о проблемах украинского Приазовья и путях их решения.

"В Бердянске местный порт фактически пустует. Это следствие бездеятельности власти и диверсионной работы московитов. Они не только увеличивают вооруженное присутствие - фактически блокируют поток судов через Керченский пролив к подконтрольной нам территории", - рассказал Тягнибок.

По словам политика, чтобы решить проблемы региона прежде всего необходимо:

- разорвать дипломатические отношения с Москвой, в том числе и навязанный двусторонний договор от 2003 года, по которому Азовское море является в совместном использовании;

- усиливать нашу военное присутствие в регионе;

- безотлагательно и немедленно усиливать потенциал морской охраны и военно-морских сил Украины;

- возбуждать по каждому факту остановки наших судов уголовные дела и подавать в розыск;

- арестовывать суда РФ, которые заходят в украинские порты или имеющих российских владельцев;

- обратиться с иском против РФ в суд ООН за возведение Крымского моста, препятствует движению судов, уничтожается экология;

- работать с международным сообществом, в первую очередь - с нашими стратегическими друзьями: США и Великобританией;

- развивать железнодорожное и автомобильное сообщение этой территории с остальной Украиной, построить качественные дороги.

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"Самое важное - насыщать регион украинским содержанием. Недопустимо, чтобы украинским военным ломали челюсти за просьбу дать меню на украинском!" Русский мир "имеет сломать зубы о украинском Приазовье", - сказал Олег Тягнибок.

Россия хочет заставить Украину разорвать "Договор о дружбе" и загнать ее в транспортный "петлю". Такое мнение высказал политолог, директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский.

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