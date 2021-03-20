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суббота, 20 марта 2021 00:59

С начала пандемии из Украины ухали 66 тыс. медиков - центр Разумкова

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С начала пандемии из Украины ухали 66 тыс. медиков - центр Разумкова
Украина теряет медиков. Фото: Reuters

С начала 2020 года более 66 тыс. врачей и медицинских работников уехали из Украины, еще почти 34 тыс. медработников уволились

"Катастрофическая ситуация с медицинскими кадрами. По оценкам экспертов, Украину с начала 2020г. покинули более 66 тыс. врачей и медицинских работников. Через
пандемию коронавируса в Украине уволились еще почти 34 тыс. медработников, большинство из которых - пенсионного и предпенсионного возраста ", - сообщает Центр Разумкова в отчете "Украина 2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы".

По состоянию на 1 января 2020 года, по данным Минздрава, в Украине не хватало 33 707 врачей и 35 тыс. специалистов среднего медицинского персонала.

"По данным электронной системы здравоохранения НСЗУ, с апреля 2020 в Украине уволились более 5 тыс. врачей специализированного звена, при этом новых врачей в системе зарегистрировались только более тысячи", - отмечают эксперты.

"На фоне катастрофической ситуации с медицинскими кадрами, численность зарегистрированных безработных в сфере здравоохранения является одной из крупнейших - 28,4 тыс. человек против 17 тыс. в 2019 году. (6,4%). А количество зарегистрированных вакансий по состоянию на 1 ноября 2020г. в сфере здравоохранения составляла 27,7 тыс. против 43,4 тыс. в 2019 году. (7,6%)", - говорится в отчете.

Несмотря на нехватку медицинского персонала в условиях приостановления всех плановых операций, кроме экстренных случаев, происходит запланированое массовое высвобождение медицинских работников, связанное с массовой ликвидацией медучреждений. Так, 29% от общего числа предупреждений о массовом высвобождении составляли работники сфер здравоохранения и предоставления социальной помощи.

При этом в польское агентство по трудоустройству подали заявки около 2 тыс. врачей и 3 тыс. медсестер из Украины.

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38-летняя медсестра, которая выпала из окна больницы в городе Каменка-Бугская Львовской области, лечилась от коронавируса. В палате лежала вместе с мужем. Погибла на 2-й день госпитализации.

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