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пятница, 18 июня 2021 17:08

"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
5

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Около 100 человек собралось под зданием МВД на улице Богомольца 10, в Киеве
Фото: Дмитрий Анохин
Около 100 человек собралось под зданием МВД на улице Богомольца 10, в Киеве
Около 100 человек собралось под зданием МВД на улице Богомольца 10, в Киеве
Около 100 человек собралось под зданием МВД на улице Богомольца 10, в Киеве
Около 100 человек собралось под зданием МВД на улице Богомольца 10, в Киеве

17 июня состоялась акция под зданием Министерства внутренних дел в честь дня рождения Кати Гандзюк.

Ей бы исполнилось 36 лет.

31 июля 2018 Никита Грабчук облил Екатерину Гандзюк серной кислотой возле ее дома, когда она направлялась к работе. 3 месяца она боролась за жизнь. 4 ноября Екатерина умерла.

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Около 100 человек собралось под Министерством внутренних дел, чтобы напомнить о деле Екатерины Гандзюк, в которой судили только одного из трех причастных в заказе на убийство.

Активисты написали краской и перечертили 4 фамилии: Аваков, Геращенко, Мериков и Курдилов.

Скандировали: "С Днем Рождения Катя", "Кто заказал Катю Гандзюк?" и "Аваков-черт".

"Мы все здесь друзья Кати Гандзюк, поэтому можно назвать нас организаторами. Катя сделала очень много для развития гражданского общества в Украине. Преступление против нее - варварство, которое однозначно должно быть расследовано", - говорит общественный деятель Сергей Стерненко.

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Мотивом нападения на Екатерину Гандзюк стала ее борьба с незаконной вырубкой лесов в области, хищением бюджетных средств, по версии следствия.

За умышленное убийство осуждены 5 исполнителей. Приговоры вступили в силу 18 июля 2019-го. Координатора нападения Сергея Торбина приговорили к 6,5 года лишения свободы, непосредственного нападающего Никиту Грабчука - до 6 лет тюрьмы. Участники Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по 4 года, а Виктор Горбунов - 3 года лишения свободы. Все признали вину.

16 октября прошлого года приговор по делу получил еще один фигурант - бывший помощник народного депутата Игорь Павловский. Его признали виновным в сокрытии преступления. Присудили 2 года лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком один год. Он дал обличительные показания против заказчика и организатора нападения. Ими назвал соответственно голову Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Левина. Прокуратура просит для них по 12 лет тюрьмы.

Виктор Гандзюк, отец Екатерины, называет одним из заказчиков нападения и эксзаместителя председателя Херсонской областной государственной администрации Евгения Рищука. Третьим заказчиком преступления активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" называют Андрея Гордеева. Он был председателем Херсонской ОГА в 2016-2019 годах.

Автор: Дмитрий Анохин
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