"С детства Дима был застенчевым ребенком" - в РФ начали писать о мертвых солдатов-оккупантах

В российских СМИ стали появляться новости о погибших в Украине солдатах. Фото: pravda.com.ua

Российские СМИ начали публиковать новости о некоторых погибших солдатах-оккупантах.

В то время как в Украине количество мертвых агрессоров превышает 12 тыс.

"Во время военной операции в Украине погиб уроженец Ишима (Тюменская область), рядовой Сагиндык Кудайбергенов", - сообщил глава национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев в российской соцсети "ВКонтакте".

О мертвом майоре-оккупанте Безбородовом Дмитрии из Балаково Саратовской области тоже написали в тамошних медиа.

"С детства Дима был застенчивым ребенком. Свои поступки продумывал вперед. Окончил военную академию в Москве. К родителям приезжал последний раз на новый год. В Украину попал с самого начала спецоперации (войны против Украины - Gazeta.ua)", - пишут российськие СМИ и добавляют, что у Безборода осталась жена и дочь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ уничтожили майора российской армии

"Ниль Муслимов родился и жил в селе Ахуново. Это уже четвертый уроженец Башкортостана, погибший, выполняя свой военный долг", - пишут в агентстве "Башинформ".

Написали и об уроженцах Кубани.

"Руслан Леонов из Привольного района, Евгений Герасимов из Лабинского района и Антон Буркин из Павловского района погибли в боях в Украине. С начала военной операции в Украине стало известно о гибели не менее 11 уроженцев Краснодарского края", - сообщают в издании "Кавказский узел". .

А некоторых солдат президент Путин наградил орденом мужества.

"Погибшего в Украине 28-летнего оренбуржца похоронили в родном поселке Сборовском. При этом отмечено, что "указом президента РФ Владимира Путина за выявление героизма во время выполнения боевого задания во время спецоперации в Украине (войну против Украины – Gazeta.ua) он награжден посмертно Орденом мужества", - пишут RIA56.

С начала войны 24 февраля по сегодняшний день, 12 марта, враг потерял более 12 тысяч человек личного состава. Все показатели еще уточняются, ведь считать сложно из-за высокой интенсивности боевых действий.