Посчитали потери россиян с начала вторжения

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С начала войны 24 февраля по сегодняшний день, 12 марта, враг потерял более 12 тысяч человек личного состава.

Все показатели еще уточняются, ведь считать сложно из-за высокой интенсивности боевых действий, сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

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Кроме личного состава, кафиры понесли потери техники: танков – 362 ед, ББМ – 1205 ед, артиллерийских систем –135 ед, РСЗО – 62 ед, средства ПВО – 33 ед, самолетов – 58 ед, вертолетов – 8 ед, корабли/катера - 3 ед, цистерн с ППМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

Вооруженные силы Украины уничтожили весь русский полк, прибывший из Брянской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.