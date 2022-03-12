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суббота, 12 марта 2022 10:36

Спецтема: Война России против Украины

Посчитали потери россиян с начала вторжения
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Все показатели еще уточняются, ведь считать сложно из-за высокой интенсивности боевых действий
Фото: Национальная полиция
Все показатели еще уточняются, ведь считать сложно из-за высокой интенсивности боевых действий
Все показатели еще уточняются, ведь считать сложно из-за высокой интенсивности боевых действий

С начала войны 24 февраля по сегодняшний день, 12 марта, враг потерял более 12 тысяч человек личного состава.

Все показатели еще уточняются, ведь считать сложно из-за высокой интенсивности боевых действий, сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

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Кроме личного состава, кафиры понесли потери техники: танков – 362 ед, ББМ – 1205 ед, артиллерийских систем –135 ед, РСЗО – 62 ед, средства ПВО – 33 ед, самолетов – 58 ед, вертолетов – 8 ед, корабли/катера - 3 ед, цистерн с ППМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

Вооруженные силы Украины уничтожили весь русский полк, прибывший из Брянской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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