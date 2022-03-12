ВСУ разбили вражеский полк

Вооруженные силы Украины уничтожили весь русский полк, прибывший из Брянской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"В/Ч 12721 488-й полк из города Клинцы Брянской области уничтожен полностью!! Слава ВСУ!" – написал он.

Под Николаевом украинские военные разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – крымские военные, которые в 2014 году предали наше государство и перешли на сторону РФ.

Кроме того, СБУ захватила документы военных РФ. Имеют таблицу позывных, номера мобильных телефонов, флэш-носители, SIM-карты и личные документы российских захватчиков.